Женщина стала мэром благодаря фальшивым документам и попала под суд за торговлю людьми

На Филиппинах мэра приговорили к пожизненному заключению за торговлю людьми

На Филиппинах мэра города арестовали за торговлю людьми. Об этом сообщает The Hindu.

На выборах мэра, прошедших в городе Бамбан несколько лет назад, победила Элис Го. В марте 2024 года в полицию обратился изможденный гражданин Вьетнама. Он рассказал правоохранителям, что его и сотни других нелегалов держат на территории комплекса с виллами и казино и заставляют выполнять неоплачиваемую работу. В ходе рейда полицейские обнаружили в комплексе более 700 человек без документов из Филиппин, Китая, Вьетнама, Малайзии, Тайваня, Индонезии и Руанды. Всех иностранцев ввезли в страну незаконно.

Следствие установило, что в схеме ввоза и торговли людьми участвовала Го. Она организовала преступную сеть, в рамках которой людей похищали, селили на территории комплекса и под угрозой пыток принуждали к участию в мошеннических схемах. Также выяснилось, что она смогла баллотироваться на пост мэра только благодаря фальшивым документам о гражданстве.

В ноябре суд приговорил Го и семь ее сообщников к пожизненному заключению.

