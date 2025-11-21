Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:01, 21 ноября 2025Из жизни

Женщина стала мэром благодаря фальшивым документам и попала под суд за торговлю людьми

На Филиппинах мэра приговорили к пожизненному заключению за торговлю людьми
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Romeo Ranoco / Reuters

На Филиппинах мэра города арестовали за торговлю людьми. Об этом сообщает The Hindu.

На выборах мэра, прошедших в городе Бамбан несколько лет назад, победила Элис Го. В марте 2024 года в полицию обратился изможденный гражданин Вьетнама. Он рассказал правоохранителям, что его и сотни других нелегалов держат на территории комплекса с виллами и казино и заставляют выполнять неоплачиваемую работу. В ходе рейда полицейские обнаружили в комплексе более 700 человек без документов из Филиппин, Китая, Вьетнама, Малайзии, Тайваня, Индонезии и Руанды. Всех иностранцев ввезли в страну незаконно.

Следствие установило, что в схеме ввоза и торговли людьми участвовала Го. Она организовала преступную сеть, в рамках которой людей похищали, селили на территории комплекса и под угрозой пыток принуждали к участию в мошеннических схемах. Также выяснилось, что она смогла баллотироваться на пост мэра только благодаря фальшивым документам о гражданстве.

В ноябре суд приговорил Го и семь ее сообщников к пожизненному заключению.

Материалы по теме:
«Не будешь моей — будешь инвалидом» Он отрубил своей жене руки и сломал ей жизнь
«Не будешь моей — будешь инвалидом»Он отрубил своей жене руки и сломал ей жизнь
15 ноября 2018
«Самый опасный момент — когда жертва решает уйти» Психологи, адвокаты и миллионы долларов — как помогают жертвам насилия в США
«Самый опасный момент — когда жертва решает уйти»Психологи, адвокаты и миллионы долларов — как помогают жертвам насилия в США
26 сентября 2019

Ранее сообщалось, что жительница Таиланда стала жертвой пыток после похищения преступной группировкой, занимавшейся телефонным мошенничеством. Женщину в наказание заставили сделать тысячу приседаний, после чего ей стало плохо. Спасти ее преступники не смогли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался о новом плане Трампа по Украине

    Канцлер Германии обсудил с Трампом американский план по Украине

    Политолог рассказал о попытках ЕС саботировать мирные переговоры по Украине

    Названа дата первого концерта Gucci Mane в Москве

    Наталия Орейро рассказала о своей русской библиотеке

    Певица Слава рассказала о песне от Пугачевой

    Ирина Шейк снялась полуголой для журнала

    Лешу Свика признали отцом внебрачной дочери

    Украденные друзьями Зеленского деньги сопоставили с годовым финансированием бригады ВСУ

    Шольц сделал предложение США о тайной сделке по газу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости