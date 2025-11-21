Жертву тигра нашли благодаря окровавленным шлепанцам

В Индии тигр съел ногу пожилого фермера

В Индии тигр растерзал 63-летнего фермера по имени Чандрика Прасад. Об этом пишет Times of India.

Чандрик Прасад ушел из дома на свои поля сахарного тростника. Мужчина долго не возвращался, и это стало беспокоить его сына — Вишну Прасада. Он пошел проведать отца и нашел его окровавленные шлепанцы. Тянущиеся от них следы привели Вишну к останкам.

Пожилой мужчина стал жертвой тигра: на теле остались следы когтей и клыков. Кроме того, хищник съел левую ногу фермера и часть живота.

Узнав о судьбе соседа, жители села взбунтовались против лесного департамента. Они заявили, что жаловались на этого тигра еще два месяца назад. Все это время он бродил по округе, нападал на скот, и его никто не ловил.

Селяне потребовали, чтобы между лесом, откуда приходят тигры, и их угодьями поставили проволочные ограждения.

Ранее сообщалось, что в Индии тигр съел 40-летнего фермера в заповеднике Пилибхит. Предполагается, что хищник набросился на мужчину, когда тот справлял нужду в лесу.

