14:08, 21 ноября 2025Россия

Жители российского города разбегались во время сбития беспилотника ВСУ и попали на видео

Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Жители Славянска-на-Кубани в Краснодарском крае разбегались во время сбития над городом беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Реакция россиян попала на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

На представленных кадрах видно, как люди в панике наблюдают за проносящимся дроном. Свои впечатления горожане выражают бурно и нецензурно.

До этого сообщалось, что девять беспилотников за минувшую ночь и утро сбили силы противовоздушной обороны (ПВО) над Краснодарским краем.

Уточнялось, что двое человек пострадали при падении обломков БПЛА на завод в Славянске-на-Кубани. Кроме того, в Красноармейском районе обломки дрона повредили два частных дома. Там обошлось без пострадавших.

Минобороны РФ отчиталось, что в ночь на 21 ноября средства ПВО сбили над регионами России 33 украинских беспилотника.

