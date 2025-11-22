Россия
15:14, 22 ноября 2025

Белоусов заявил о бегстве украинских бойцов в Звановке

Глава Минобороны РФ Белоусов заявил о бегстве украинских бойцов в Звановке
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетМинобороны

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил о бегстве украинских бойцов при взятии населенного пункта Звановка в Донецкой народной республике (ДНР), передает РИА Новости.

Министр поздравил военнослужащих 88-й отдельной мотострелковой бригады со взятием под контроль этой территории.

Белоусов подчеркнул, что мужество и отвага личного состава соединения позволяют успешно выполнять боевые задачи и вносят огромный вклад в общее продвижение группировки войск.

До этого было объявлено, что российские военные заняли Звановку.

Освобождали населенный пункт в ДНР бойцы из группировки войск «Юг».

Еще раньше стало известно, что военные из группировки «Восток» участвовали во взятии под контроль населенного пункта Радостное в Днепропетровской области.

