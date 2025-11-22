Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:35, 22 ноября 2025Из жизни

Долгожительница назвала фасоль секретом долголетия

93-летняя американка стала чувствовать себя на 50 благодаря силовым тренировкам
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: jcomp / Designed by Freepik

Американская пенсионерка отпраздновала 93-й день рождения и поделилась секретами долголетия. Об этом сообщает Business Insider.

Жительница Нью-Йорка Сесилия Гомес назвала регулярное употребление фасоли одним из главных факторов своей активной жизни, несмотря на преклонный возраст. «Мое самочувствие почти идеально, я чувствую себя на 50 лет», — говорит Гомес, Пенсионерка призналась, что бобовые составляют основу ее рациона вместе с овощами и рисом.

Помимо правильного питания, женщина уделяет особое внимание физическим нагрузкам и социальной активности. Уже несколько десятилетий Гомес пять дней в неделю посещает спортзал, где проводит иногда по несколько часов, сочетая силовые тренировки с кардионагрузками. По словам долгожительницы, она может позволить себе поиграть в футбол или бейсбол, если захочет.

Материалы по теме:
«Старики сами себя делают стариками» Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости
«Старики сами себя делают стариками»Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости
27 июля 2018
Они — суперстары Принципы долгой жизни от тех, кому за 90
Они — суперстарыПринципы долгой жизни от тех, кому за 90
26 января 2015

Дочь Гомес Пэт Шнайдер отметила, что плотное общение с семьей и друзьями является важной составляющей здоровья матери. Каждое воскресенье вся семья собирается на обед, а в будни пенсионерка поет в церковном хоре и общается с приятелями после тренировок. «Когда она оказывалась в больнице, то всегда говорила: "О нет, мне же нужно в спортзал"», — рассказала Шнайдер. Медики подтверждают, что такой комплексный подход к здоровью действительно может способствовать активному долголетию.

Ранее сообщалось, что американская долгожительница из Вирджиния-Бич поделилась секретами, позволившими ей достичь 100-летнего возраста. Она занимается в спортзале и много ходит.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о попытке европейцев переписать мирный план США

    В ДНР рассказали о завершении окружения одного города

    Положение Украины назвали тупиковым из-за мирного плана Трампа

    Премьер Венгрии назвал два пути Европы в российско-украинском конфликте

    В МИД высказались о возможности встречи Путина и Трампа

    Россиянин поставил на заброшенную шайбу в матче КХЛ и выиграл почти 3 миллиона рублей

    В Белоруссии высказались о переговорах с США

    Россиянин на Mercedes сбил троих человек на пешеходном переходе и сбежал

    Квартиру сбежавшей из России солистки Мариинского театра в Москве выставили на продажу

    Стал известен новый представитель Трампа по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости