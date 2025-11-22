Долгожительница назвала фасоль секретом долголетия

93-летняя американка стала чувствовать себя на 50 благодаря силовым тренировкам

Американская пенсионерка отпраздновала 93-й день рождения и поделилась секретами долголетия. Об этом сообщает Business Insider.

Жительница Нью-Йорка Сесилия Гомес назвала регулярное употребление фасоли одним из главных факторов своей активной жизни, несмотря на преклонный возраст. «Мое самочувствие почти идеально, я чувствую себя на 50 лет», — говорит Гомес, Пенсионерка призналась, что бобовые составляют основу ее рациона вместе с овощами и рисом.

Помимо правильного питания, женщина уделяет особое внимание физическим нагрузкам и социальной активности. Уже несколько десятилетий Гомес пять дней в неделю посещает спортзал, где проводит иногда по несколько часов, сочетая силовые тренировки с кардионагрузками. По словам долгожительницы, она может позволить себе поиграть в футбол или бейсбол, если захочет.

Дочь Гомес Пэт Шнайдер отметила, что плотное общение с семьей и друзьями является важной составляющей здоровья матери. Каждое воскресенье вся семья собирается на обед, а в будни пенсионерка поет в церковном хоре и общается с приятелями после тренировок. «Когда она оказывалась в больнице, то всегда говорила: "О нет, мне же нужно в спортзал"», — рассказала Шнайдер. Медики подтверждают, что такой комплексный подход к здоровью действительно может способствовать активному долголетию.

Ранее сообщалось, что американская долгожительница из Вирджиния-Бич поделилась секретами, позволившими ей достичь 100-летнего возраста. Она занимается в спортзале и много ходит.