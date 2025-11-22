Экс-глава украинской делегации Умеров высказался о предстоящих переговорах

Умеров: На днях состоится встреча украинской делегации с представителями США

Украинская делегация встретится с представителями США для обсуждения мирного плана, разработанного администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил экс-глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров в Telegram-канале.

«На днях в Швейцарии начинаем консультации между высокопоставленными чиновниками Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения», — написал он.

Умеров отметил, что это встреча откроет новый этап переговоров. Он также выразил благодарность американской стороне за участие в урегулировании украинского конфликта.

Ранее Зеленский назначил нового главу делегации на переговорах с Россией. Им станет руководитель офиса президента (ОП) Андрей Ермак.