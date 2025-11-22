Спорт
Гол и передача Капризова принесли «Миннесоте» победу в матче НХЛ

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Charles LeClaire-Imagn Images / Reuters

Гол и передача российского форварда Кирилла Капризова принесли «Миннесота Уайлд» победу над «Питтсбург Пингвинс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Питтсбурге и завершилась победой гостей со счетом 5:0. Помимо Капризова, у «Миннесоты» забивали Йоэль Эрикссон Эк, Маркус Юханссон и Мэтт Болди, оформивший дубль.

В нынешнем сезоне Капризов записал на свой счет 26 очков (12 заброшенных шайб и 14 результативных передач). Он лидирует по этому показателю среди всех российских игроков НХЛ. У ближайшего преследователя — форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина — 23 очка.

«Миннесота» набрала 26 очков в 22 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Питтсбург» с 24 очками после 20 матчей идет шестым на Востоке.

