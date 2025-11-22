Спорт
18:00, 22 ноября 2025Спорт

Игрок поставил 365 тысяч рублей на победу российского бойца в UFC

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Арман Царукян

Арман Царукян. Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

Игрок букмекерской компании поставил 365 тысяч рублей на победу армянского бойца смешанного стиля (MMA) Армана Царукяна в главном поединке турнира UFC Fight Night 265 против новозеландца Дэна Хукера. Об этом сообщает Betonmobile.

Коэффициент на победу Царукяна составляет 1.12, что отражает высокий уровень доверия к российско-армянскому бойцу — более 99 процентов всех ставок приходится именно на его успех. На победу Хукера установлен коэффициент 6.80.

Турнир проходит 22 ноября в Дохе, и мнение букмекеров сводится к тому, что исход боя завершится досрочно, наиболее вероятен нокаут в пользу Царукяна. Для Хукера, в свою очередь, также рассматривается вариант нокаута, но при более высоком коэффициенте 12.50.

Царукян — лидер рейтинга легковесов UFC. Ранее он сравнил безопасность в России и США. Спортсмен посчитал, что в России в настоящее время безопасно.

