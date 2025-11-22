Мизулина объяснила выбор Донецка в качестве места для бракосочетания

Мизулина: У нас не было другого варианта места для бракосочетания, кроме Донецка

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала выбор Донецка в качестве места для бракосочетания с заслуженным артистом России Ярославом Дроновым, известным под псевдонимом SHAMAN. Об этом сообщает РИА Новости.

Мизулина заявила, что другого варианта у них «и не было». По ее словам, сейчас не время для пышных свадеб, поэтому они отметят это событие тихо и спокойно.

О том, что Мизулина и Дронов заключили брак, стало известно 5 ноября. Для церемонии они выбрали ЗАГС Донецка, поздравить их приехал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Ранее SHAMAN и Мизулина встретились со своими двойниками перед концертом певца в Государственном Кремлевском дворце.

