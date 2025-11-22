SHAMAN и Мизулина встретились со своими двойниками перед концертом в Кремле

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, и его жена, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, встретились со своими двойниками. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

Перед концертом певца в Государственном Кремлевском Дворце семейная пара встретилась с блогерами Sorokin и Mint Lilu, которые снимают забавные пародии на них.

Дронов признался, что они с Мизулиной следили за творчеством пародистов, и дал ему положительную оценку. В частности SHAMAN похвалил чувство юмора блогеров.

Ранее Ярослав Дронов заявил о любви к работе по дому. Певец недавно переехал в московскую квартиру Екатерины Мизулиной. Там артист, в частности, починил обеденный стол. SHAMAN добавил, что часто вручную моет посуду после совместных приемов пищи. Также стало известно, что певец дома обычно ходит в белой рубашке.