Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:46, 22 ноября 2025Культура

SHAMAN оказался любителем работать руками

НТВ: SHAMAN любит работать руками по дому и починил стол в квартире Мизулиной
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, заявил о любви к работе по дому. На эту тему он высказался в беседе с программой «Ты не поверишь!», фрагмент опубликован в Telegram-канале НТВ.

Отмечается, что певец недавно переехал в московскую квартиру жены, главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной. Там Дронов, в частности, починил обеденный стол.

«Я люблю работать руками по дому», — раскрыл артист. SHAMAN уточнил, что нередко вручную моет посуду после совместного приема пищи. «Когда ты это делаешь именно руками, ты как-то чувствуешь в этом правильную энергию. Я, как шаман, в транс вхожу в этот момент», — пошутил он.

В программе также рассказали, что певец дома обычно ходит в белой рубашке.

Ранее Дронов заявил, что в отношениях со своей супругой нашел покой. Он подчеркнул, что в его взаимодействии с Мизулиной не бывает «эмоциональных качелей».

5 ноября стало известно, что певец и глава ЛБИ расписались в загсе Донецка. На церемонии присутствовал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о попытке европейцев переписать мирный план США

    В ДНР рассказали о завершении окружения одного города

    Положение Украины назвали тупиковым из-за мирного плана Трампа

    Премьер Венгрии назвал два пути Европы в российско-украинском конфликте

    В МИД высказались о возможности встречи Путина и Трампа

    Россиянин поставил на заброшенную шайбу в матче КХЛ и выиграл почти 3 миллиона рублей

    В Белоруссии высказались о переговорах с США

    Россиянин на Mercedes сбил троих человек на пешеходном переходе и сбежал

    Квартиру сбежавшей из России солистки Мариинского театра в Москве выставили на продажу

    Стал известен новый представитель Трампа по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости