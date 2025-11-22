SHAMAN оказался любителем работать руками

НТВ: SHAMAN любит работать руками по дому и починил стол в квартире Мизулиной

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, заявил о любви к работе по дому. На эту тему он высказался в беседе с программой «Ты не поверишь!», фрагмент опубликован в Telegram-канале НТВ.

Отмечается, что певец недавно переехал в московскую квартиру жены, главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной. Там Дронов, в частности, починил обеденный стол.

«Я люблю работать руками по дому», — раскрыл артист. SHAMAN уточнил, что нередко вручную моет посуду после совместного приема пищи. «Когда ты это делаешь именно руками, ты как-то чувствуешь в этом правильную энергию. Я, как шаман, в транс вхожу в этот момент», — пошутил он.

В программе также рассказали, что певец дома обычно ходит в белой рубашке.

Ранее Дронов заявил, что в отношениях со своей супругой нашел покой. Он подчеркнул, что в его взаимодействии с Мизулиной не бывает «эмоциональных качелей».

5 ноября стало известно, что певец и глава ЛБИ расписались в загсе Донецка. На церемонии присутствовал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.