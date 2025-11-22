Орбан указал на переломный момент из-за Украины

Орбан: Конфликт на Украине привел Европу к историческому поворотному моменту

Конфликт на Украине привел Европу к историческому поворотному моменту. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в X.

«Президент США Дональд Трамп не оставил попыток установить мир на Украине. Теперь перед Европой стоят два пути. Мы можем выйти из этого тупика и наконец объединиться вокруг мирной инициативы президента Трампа, включая брюссельских бюрократов», — подчеркнул политик.

Орбан указал на возникшую перед Европой дилемму между урегулированием конфликта на Украине и продолжением конфликта, рискующего перерасти в открытое столкновение с Россией. Венгерский премьер заявил о приверженности дипломатическому урегулированию и подчеркнул, что это «мандат, данный народом».

Ранее Орбан призвал не дать Европе вступить в войну с Россией. По мнению политика, сейчас европейские лидеры строят военную экономику.