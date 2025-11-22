Остановившая деятельность в России Disney продлила право на 31 товарный знак

Disney Enterprises продлила на 10 лет действие 31 товарного знака в России

Компания Disney Enterprises, входящая в корпорацию The Walt Disney Company, продлила в России на 10 лет действие 31 товарного знака. Об этом стало известно ТАСС.

Уточняется, что речь идет о товарных знаках, которые Роспатент одобрил в 2007-2011 годах. В их числе изображения фирменного замка и названия Disney, товарные знаки с названиями мультфильмов, имена героев и их изображения.

The Walt Disney Company в марте 2022 года заявила, что приостановит деятельность в России. Сообщалось, что речь шла в том числе о производстве и лицензировании контента. Кроме того, перед этим компания объявила о приостановке показа своих фильмов в российских кинотеатрах.

Ранее сообщалось, что ушедшая из России сеть фастфуда KFC продлила права на бренд. Компания добилась продления прав на логотип KFC с полковником Сандерсом до октября 2036 года.

Перед этим стало известно, что более 300 зарубежных брендов столкнулись с риском утраты прав на товарные знаки в России. Об этом со ссылкой на судебные документы заявило агентство Bloomberg.