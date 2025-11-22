Россия
23:56, 21 ноября 2025

Первый тестовый поезд прошел по новой ветке метро в Петербурге

В Петербурге по новой коричневой ветке метро прошел первый поезд
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

По пусковому участку строящейся Красносельско-Калининской линии Петербургского метрополитена в тестовом режиме прошел первый состав. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«На новой шестой линии Петербургского метрополитена началась обкатка пускового участка. Первый тестовый поезд прошел сегодня пятикилометровый отрезок от станции "Нарвская" первой линии до платформ станции "Юго-Западная"», — говорится в сообщении.

Сейчас специалисты проводят проверку систем связи и управления. При помощи таких тестовых проездов они смогут оценить готовность новых путей. Ожидается, что строительство коричневой ветки завершится до конца 2025 года.

Выполнять регулярные рейсы после открытия новой линии будут вагоны «Балтиец», окрашенные в коричневый цвет. Сейчас они проходят обкатку на красной линии метро.

Ранее губернатор города Александр Беглов сообщал, что в Петербурге продлят метро до аэропорта Пулково.

