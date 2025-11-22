Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:40, 22 ноября 2025Мир

В Европе высказались о проблемах с российскими активами из-за плана США по Украине

Handelsblatt: План США по Украине мешает ЕС использовать российские активы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Новый мирный план по Украине, предложенный США, ставит под сомнение намерения Европейского Союза использовать замороженные российские активы для оказания финансовой помощи Украине, пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на высокопоставленного бельгийского чиновника.

По данным издания, это помешает ЕС использовать российские активы. «Мирный план, появившийся на этой неделе, предусматривает использование обездвиженных российских активов иначе», — высказались в статье.

Ранее нардеп Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) опубликовал, по его утверждениям, 28 пунктов мирного плана по Украине президента США Дональда Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Поражение, политический крах и гражданская война». На Западе предрекли Зеленскому военный переворот на фоне скандала с коррупцией

    В России указали на желание Запада затягивать переговоры по Украине

    На Западе рассказали о проигрышном решении Зеленского и Европы в 2022 году

    Россиянам спрогнозировали курс рубля на зиму

    Еще один российский аэропорт ограничил полеты

    Конгрессвумен объявила об уходе из Конгресса

    Россиян призвали заменить счетчики электроэнергии на интеллектуальные приборы

    Над российским городом прогремели взрывы

    В Европе высказались о проблемах с российскими активами из-за плана США по Украине

    Аналитик рассказал о борьбе на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости