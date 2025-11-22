Появились подробности о массовом поджоге машин в Москве

Москвичка заявила, что на улице, где подожгли машины, сначала горели баки

Женщина, живущая в комплексе «Домашний» заявила, что на Донецкой улице, где массово подожгли машины, сначала горели мусорные баки. Такими подробностями она поделилась с изданием «Подъем».

Горожанка пояснила, что затем огонь перекинулся на автомобили. Повреждены около 10 машин и несколько мотоциклов, отметила жительница столицы.

В московской прокуратуре разъяснили, что сгорели восемь автомобилей и два мотоцикла.

До этого сообщалось, что в результате пожара никто не пострадал. Злоумышленника разыскивают.

Еще раньше в Санкт-Петербурге сгорел люксовый автомобиль актрисы и балерины Софьи Аржаковской, известной под псевдонимом Софья Ская.