13:36, 22 ноября 2025Россия

Появились подробности о массовом поджоге машин в Москве

Москвичка заявила, что на улице, где подожгли машины, сначала горели баки
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Подъём»

Женщина, живущая в комплексе «Домашний» заявила, что на Донецкой улице, где массово подожгли машины, сначала горели мусорные баки. Такими подробностями она поделилась с изданием «Подъем».

Горожанка пояснила, что затем огонь перекинулся на автомобили. Повреждены около 10 машин и несколько мотоциклов, отметила жительница столицы.

В московской прокуратуре разъяснили, что сгорели восемь автомобилей и два мотоцикла.

До этого сообщалось, что в результате пожара никто не пострадал. Злоумышленника разыскивают.

Еще раньше в Санкт-Петербурге сгорел люксовый автомобиль актрисы и балерины Софьи Аржаковской, известной под псевдонимом Софья Ская.

