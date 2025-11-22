Бывший СССР
Пушилин объяснил отказ бойцов ВСУ сдаваться в плен в Димитрове

Глава ДНР: ВСУ отказываются сдаваться в плен из-за страха быть убитыми своими же
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отказываются сдаваться в плен в Димитрове из-за страха быть убитыми своими же. Такое объяснение он привел в интервью РИА Новости.

Он отметил в разговоре с агентством, что сейчас фиксируются немногочисленные попытки противника сдаться в плен.

«Все знают, что при сдаче в плен противник пытается уничтожать своих же. И это, конечно, является сдерживающим фактором, потому что, я думаю, в противном случае была бы массовая сдача в плен со стороны врага», — поделился Пушилин.

До этого глава ДНР пообещал, что из государственного резерва выделят генераторы и топливозаправщики.

Пушилин обсудил эту возможность с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым.

