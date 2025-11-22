Раскрыт страх Евросоюза из-за плана Трампа

Politico: ЕС боится срыва репарационного кредита Украине из-за плана Трампа

В Евросоюзе боятся, что план администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине может подорвать шансы на одобрение кредита Киеву за счет замороженных активов России. Об этом написало издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

В публикации отмечается, что срыва «репарационного кредита» Украине боятся многие дипломаты и официальные лица Евросоюза. План Трампа предполагает «идею использования тех же ресурсов для американских усилий по восстановлению Украины после достижения перемирия».

Ранее Трамп потребовал от Украины принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют территории.

