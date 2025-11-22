Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:45, 22 ноября 2025Экономика

Раскрыт страх Евросоюза из-за плана Трампа

Politico: ЕС боится срыва репарационного кредита Украине из-за плана Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Reuters

В Евросоюзе боятся, что план администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине может подорвать шансы на одобрение кредита Киеву за счет замороженных активов России. Об этом написало издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

В публикации отмечается, что срыва «репарационного кредита» Украине боятся многие дипломаты и официальные лица Евросоюза. План Трампа предполагает «идею использования тех же ресурсов для американских усилий по восстановлению Украины после достижения перемирия».

Ранее Трамп потребовал от Украины принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют территории.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Если ему не нравится, он может продолжать воевать». Трамп пригрозил Зеленскому в случае отказа от мирного плана США

    Раскрыт возможный план побега Зеленского

    В США рассказали о правках в план Трампа по Украине

    Песков высказался о возможных переговорах Путина и Трампа

    В России захотели создать новые форматы для трибунала над Украиной

    В России обвинили Украину и Европу в препятствовании дипломатическому решению конфликта

    Европейских лидеров предупредили о возможном падении из-за Украины

    Российские военные пресекли попытки ВСУ подвести резервы к Купянску

    В Польше началась спецоперация после взрыва на железной дороге

    Раскрыт страх Евросоюза из-за плана Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости