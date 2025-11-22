Россия
11:50, 22 ноября 2025РоссияЭксклюзив

Россиян предупредили о частом нарушении закона работодателями в отношении зарплат

Роскачество: Гендерный разрыв в зарплатах на одной должности — нарушение закона
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Работодатель, который предлагает разные зарплаты мужчинам и женщинам на одной должности, нарушает законодательство, предупредила директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. В беседе с «Лентой.ру» специалист объяснила, с чем связано это явление в трудовом поле.

«Статья 3 ТК РФ прямо запрещает любую дискриминацию в сфере труда, в том числе и по признаку пола. Это означает, что устанавливать разный оклад мужчине и женщине на одной и той же должности с одинаковой квалификацией и нагрузкой — это прямое нарушение закона. Проблема часто кроется в том, что женщины более мягко запрашивают повышения к окладу и в должности, спокойнее ведут переговоры при приеме на работу, работодатели этим иногда могут пользоваться», — рассказала Ганькина.

Эксперт отметила, что в России мужчин с детства учат конкурировать и заявлять о себе, в то время как женщин поощряют быть скромными и исполнительными.

«Бизнес, ориентированный на результат, должен это понимать и выстраивать прозрачную систему мотивации и развития, где оплата труда зависит от объективных показателей и компетенций, а не от напора сотрудника и его навыков презентовать себя», — добавила она.

Важно помнить, что статья 64 ТК РФ запрещает необоснованный отказ в заключении трудового договора и отказ по причине возможного или реального материнства. Это является грубейшим нарушением законодательства

Евгения Ганькинадиректор Департамента организационного развития Роскачества
Также Ганькина рассказала, что гендерный разрыв касается не только зарплат, но и топовых позиций в организациях.

«Случается, когда на руководящую должность охотнее ставят мужчину, чем женщину, которая может быть более компетентной. Аргументация часто сводится к стереотипам эмоциональности и потенциальному уходу в отпуск по уходу за ребенком. Тем не менее стереотипы, связанные с гендерными вопросами в работе, мешают и бизнесу, и людям», — заявила собеседница «Ленты.ру».

При этом специалист добавила, что современные компании стараются бороться с гендерным неравенством, делая обязательным обучение руководителей по вопросам разнообразия и инклюзии, создавая программы по женскому лидерству, вводя гибкий график, удаленную работу, ДМС для семьи и детей, корпоративные детские сады и многое другое.

Это не просто «плюшки», это мощные инструменты удержания высококлассных специалистов, в том числе и женщин, которые после выхода из декрета возвращаются с новыми навыками: умением работать в режиме многозадачности, терпеливостью и эмоциональным интеллектом

Ранее стало известно, что крупнейшие российские компании стали все менее привлекательными для работников. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ на тему лучшего работодателя страны 2025 года.

