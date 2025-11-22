Россиян предупредили о характерных симптомах надвигающегося инфаркта

Кардиолог Малай: Боль, жжение и давление в груди могут быть симптомами инфаркта

Кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Малай предупредила россиян о характерных симптомах надвигающегося инфаркта. Его признаки она перечислила в разговоре с «Лентой.ру».

Первое, на что Малай посоветовала обратить внимание, — это боль в груди. «Пациенты описывают ее по-разному: кто-то говорит о давлении или тяжести, другие — о жжении, сжатии или ощущении комка. Чаще всего боль ощущается в центре или немного слева, а у мужчин нередко отдает в левую руку. Такая боль может быть постоянной, усиливаться или появляться волнообразно», — объяснила врач.

По ее словам, боль при надвигающемся сердечном приступе часто распространяется из груди на руки, спину, шею, челюсть или живот. Это так называемая иррадиирующая боль. Иногда к ней присоединяются тошнота, изжога, чувство тяжести или вздутие в животе. Женщины чаще жалуются именно на такие симптомы.

Малай добавила, что при надвигающемся инфаркте может появиться одышка даже при небольшой физической нагрузке, дискомфорт в желудке, холодный пот, внезапное головокружение и чувство паники.

«Важно понимать, что у мужчин и женщин инфаркт проявляется по-разному. У мужчин чаще возникает резкая, выраженная боль из-за внезапной закупорки артерии. У женщин бляшки, как правило, разрушаются постепенно, тромбы образуются медленно, поэтому симптомы могут быть стертыми — слабость, тошнота, нехватка воздуха без выраженной боли в груди», — уточнила Малай.

