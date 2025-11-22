Россия
Россиянам напомнили о 16 выходных днях в январе

Депутат Нилов: В январе выходных дней будет больше, чем рабочих
В январе 2026 года россиянам придется работать всего 15 дней из 31. Как уточнил депутат Госдумы Ярослав Нилов, это никак не скажется на размере окладной части зарплаты. Его слова приводит ТАСС.

«В 2026 году в январе рабочих дней будет только 15. Остальное — это будут нерабочие дни и нерабочие праздничные дни», — сказал парламентарий. Уточняется, что это самый «нерабочий» январь с 2021 года. Так, в 2022 году на январь приходилось 16 рабочих дней, в 2023, 2024 и 2025 — по 17.

При этом, напомнил Нилов, выплаты, например, премиальной части зависят от того, как это прописано в трудовом договоре. При сдельной оплате труда заработная плата сотрудника будет зависеть от того, какое количество услуг оказано или продукции произведено.

Ранее россиянам напомнили, что в 2026 году не будет шестидневных рабочих недель.

