13:41, 22 ноября 2025Экономика

Россияне бросились скупать одну японскую закуску

Спрос на онигири в России вырос на 30 процентов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

В 2025 году россияне бросились скупать онигири — спрос на японский перекус в стране вырос на 30 процентов за год. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Каждый месяц покупатели тратят 1,5 миллиарда рублей на треугольники из водорослей с рисом и разными начинками. За год рынок этого блюда увеличился до 18 миллиардов рублей. По данным «Базы», каждый месяц россияне съедают 15 миллионов штук онигири.

Эксперты прогнозируют, что к 2030 году рынок онигири в стране может достигнуть 26 миллиардов рублей. Однако уже сейчас производство треугольников из риса сталкивается с трудностями — не хватает квалифицированных поваров, есть проблемы с поставками оборудования из-за рубежа, а также с логистикой.

Ранее стало известно, что холодное лето ударило по продажам мороженого в России. Продажи лакомства в период с мая по сентябрь 2025 года упали на 7,1 процента в годовом выражении.

