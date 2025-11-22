Россиянка описала отдых на курорте Азии фразой «больше ни ногой!»

Российская туристка побывала во вьетнамском Нячанге и описала отдых там фразой «больше ни ногой!». Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Читательница издания Юлия рассказала, что неприятности начались еще в отеле, где ей выдали «инструкцию по проживанию», в которой был пункт, запрещающий сушить вещи на балконе. «С таким я столкнулась впервые, хотя отель — пять звезд. Оказывается, это частая практика», — выразила недоумение россиянка.

Автор отзыва также возмутилась, что у нее не получалось перейти дорогу на этом курорте Азии — мотоциклисты и автомобилисты не пропускали людей даже на пешеходных переходах. Кроме того, ей не понравилось, что на пляже валялись окурки, стаканчики, бутылки и початки кукурузы.

«Через каждые две минуты на пляже к тебе подходят вьетнамцы и предлагают купить кукурузу, морепродукты, которые ужасно пахнут, чехлы для телефона и прочее, то есть расслабиться не получается», — посетовала Юлия.

Россиянка была разочарована и вечерней прогулкой, которую омрачили толпы туристов, шум мотоциклов, высокая влажность и неприятные запахи от открытых ресторанов.

«Воровство во Вьетнаме, оказывается, — нормальная практика, телефон могут вырвать прямо на улице, когда ты по нему разговариваешь», — добавила автор.

Ранее другой российский тревел-блогер побывал во Вьетнаме и описал отношение местных жителей к туристам фразой «откровенная наглость». По его словам, люди в этой стране чаще всего ходят «с каменными лицами».

