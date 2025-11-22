Российский дезинфектор удивился тараканам в общежитии

В Самаре дезинфектор приехал на вызов в общежитие и удивился тараканам

В Самаре дезинфектор приехал на вызов в общежитие и удивился тараканам. Об этом стало известно MK.RU.

Российский работник рассказал, что молодого человека, проживающего в комнате с большим количеством насекомых, ничего не беспокоило. На дезинфекции настояли его соседи, которые постоянно находили у себя «незваных гостей».

Специалист, взявшийся помочь гражданам, недоумевает, как в таком помещении можно было спокойно жить. Он показал, что тараканы там кишели повсюду.

До этого сообщалось, что жители города Семилуки Воронежской области пожаловались на мусорный коллапс. Россияне поделились, что на протяжении месяца на улице Транспортной не ставили мусорные баки. Образовалась свалка: мусор начал разлетаться по дороге, а в квартирах появились тараканы.

Граждане подчеркнули, что местная администрация на их жалобы никак не реагирует.