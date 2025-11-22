Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
07:45, 22 ноября 2025Спорт

«Самая сексуальная автогонщица в мире» показала фигуру в коротком корсете

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @lindsaymariebrewer

Американка Линдси Брюэр, которую в сети прозвали «самой сексуальной автогонщицей в мире», опубликовала новую фотографию в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка показала фигуру в коротком корсете и джинсах. Она рассказала, что презентовала новую модель машины. Пост Брюэр собрал более 150 комментариев.

С 2009-го по 2014 год Брюэр участвовала в региональных и национальных соревнованиях по картингу в США, включая чемпионаты страны. В 2024 году она перешла в серию Indy NXT, выступая за команду Juncos Hollinger Racing.

Ранее белорусская теннисистка Арина Соболенко, являющаяся первой ракеткой мира, показала фото в откровенном бикини. «Необходимый мне отпуск с лучшей подругой», — подписала она снимок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Поражение, политический крах и гражданская война». На Западе предрекли Зеленскому военный переворот на фоне скандала с коррупцией

    В Подмосковье женщина внезапно «исцелилась» при виде полиции

    За ночь над Россией сбили почти 70 беспилотников

    Названо число сумевших поступить в российские школы детей мигрантов

    В США неизвестный открыл стрельбу на церемонии зажжения рождественской елки

    Песков высказался о поездке Путина в новые регионы России

    Цены на популярные в России фрукты взлетели

    ФСБ обнаружила под Красноармейском схрон ВСУ с химическим оружием

    Стало известно об ухудшении подготовки иностранных наемников в ВСУ

    В США оценили роль санкций в урегулировании на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости