Северные реки подготовят к переброске в Донбасс

РАН рассмотрит проект переброски вод северных рек в Донбасс 2 декабря

Российская академия наук (РАН) рассмотрит проект переброски воды из рек Печора и Северная Двина в Донбасс по трубопроводу в начале декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Института водных проблем и члена-корреспондента РАН Виктора Данилова-Данильяна.

Заседание пройдет 2 декабря.

По словам Данилова-Данильяна, для переброски воды северных рек можно использовать один из вариантов новой технологии. Для этого трубопровод от Печоры и Северной Двины нужно направить через Каму и Волгу, а затем через канал Волго-Дон-2. Строительство такого трубопровода может занять от пяти до семи лет.

Ранее сообщалось, что в Донбассе строят новый водовод, который соединит Павлопольское и Старокрымское водохранилища. Это поможет преодолеть дефицит воды в этом регионе.