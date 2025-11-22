Шедший в Венесуэлу «российский» танкер изменил свой маршрут из-за американского эсминца

Bloomberg: Шедший в Венесуэлу «российский» танкер развернулся из-за эсминца США

Нефтяной танкер Seahorse, который шел в Венесуэлу под флагом Камеруна, был вынужден изменить маршрут и отправиться в сторону Кубы, так как его маршрут пересекся с американским эсминцем Stockdale. Об этом сообщает Bloomberg, утверждая, что Seahorse — российский танкер.

Уточняется, что после произошедшего военный корабль США отправился в сторону Пуэрто-Рико. Танкер еще два раза пытался вновь отправиться в Венесуэлу, но оба раза был вынужден вернуться. Сейчас он находится в Карибском море в состоянии ожидания.

По заявлению Bloomberg, Seahorse — это один из четырех российских танкеров, поставляющих в Венесуэлу нафту.

Ранее агентство сообщало, что ЕС обсудит вопрос «активизации взаимодействия» со странами, которые регистрируют суда теневого флота.