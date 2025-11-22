Стало известно о попытке европейцев переписать мирный план США

Bloomberg заявил о попытке европейцев переписать мирный план США до дедлайна

Стало известно о попытке Германии, Франции и других европейских стран переписать мирный план США до дедлайна. Об этом заявило агентство Bloomberg в своей статье, опираясь на осведомленные источники.

Как утверждает издание, европейские державы хотят преподнести переписанный документ как конструктивное обновление. Лидеры Европы таким образом пытаются выиграть время для Украины, чтобы она могла разработать новые условия прекращения огня с Россией.

Американские высокопоставленные чиновники уверены, что установление крайних сроков выглядит ультимативно.

До этого стало известно, что подготовленный при участии спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа план по урегулированию конфликта на Украине вызвал ругань среди европейцев.

Еще раньше вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал главные характеристики, которые должны быть прописаны в мирном плане по Украине. Он призвал прежде всего отразить в украинском мирном плане пункт «о прекращении убийств».