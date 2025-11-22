Мир
23:00, 21 ноября 2025Мир

Страны НАТО начали учения в Средиземном море на случай конфликта с Россией

CBS News: НАТО проводят учения в Средиземном море на случай конфликта с Россией
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Солдаты стран НАТО начали учения у берегов Италии. Как сообщает CBS News, в ходе них будут отработаны действия на случай возможного конфликта с Россией.

Учения носят название Neptune Strike и проходят в Средиземном море. В них принимают участие военные США и еще девяти стран — членов Североатлантического альянса, среди которых Великобритания, Греция, Польша и Турция. Военнослужащие отрабатывают «дальние удары на восточном фланге НАТО по учебным полигонам вблизи России».

По данным CBS News, основная цель Neptune Strike — отработка обороны ключевых морских путей. Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Алексус Гринкевич утверждает, что альянс к 2027 году должен быть готов к возможности одновременных конфликтов с Россией и Китаем. «Мы на это не рассчитываем, но хотим быть готовыми к любым непредвиденным обстоятельствам», — пояснил он.

Ранее экс-помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен обвинил власти Украины в том, что они устраивают акты саботажа и провокации на территории стран НАТО для того, чтобы вовлечь альянс в конфликт с Россией.

