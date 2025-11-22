Трамп рассказал об обсуждении плана урегулирования на Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил, что обсуждает план урегулирования на Украине, не уточнив, с кем конкретно ведет переговоры. Об этом пишет РИА Новости.

Выступая в Белом доме в контексте украинского урегулирования, он отметил, что занимается украинским вопросом.

«Я разговариваю с людьми, у нас есть план», — рассказал он. Глава государства анонсировал скорый мир на Украине.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщил, что Трамп одобрил план по Украине, состоящий из 28 пунктов.