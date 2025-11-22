Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:21, 22 ноября 2025Мир

Трамп рассказал об обсуждении плана урегулирования на Украине

Трамп рассказал, что обсуждает план урегулирования на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Craig Hudson / Pool via CNP / Globallookpress.com

Американский президент Дональд Трамп заявил, что обсуждает план урегулирования на Украине, не уточнив, с кем конкретно ведет переговоры. Об этом пишет РИА Новости.

Выступая в Белом доме в контексте украинского урегулирования, он отметил, что занимается украинским вопросом.

«Я разговариваю с людьми, у нас есть план», — рассказал он. Глава государства анонсировал скорый мир на Украине.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщил, что Трамп одобрил план по Украине, состоящий из 28 пунктов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин впервые прокомментировал мирный план Трампа по Украине. Президент России предупредил Киев о «неизбежных событиях» на фронте

    В Белом доме указали на слабую позицию Зеленского

    Жильцов дома в Петербурге эвакуировали из-за взорвавшейся батареи от электровелосипеда

    Стало известно о росте числа небоевых потерь в рядах ВСУ

    Силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над территорией России за четыре часа

    Автор биографии Зеленского раскрыл реакцию американских сенаторов на коррупционный скандал

    Бывшего адвоката Фейгина заочно арестовали за незаконное пересечение границы

    Трамп пригрозил Украине в случае отказа Зеленского от мирного плана

    Трамп высказался об опоздавшем со сделкой по урегулированию Зеленском

    Трамп предсказал Украине холодную зиму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости