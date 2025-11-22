Bloomberg: Украину шокировала скорость продвижения мирного плана США

Украину и западных союзников шокировала скорость продвижения мирного плана США. Об этом стало известно Bloomberg.

До этого выяснилось, что Запад пытается отложить крайний срок для принятия Украиной мирного плана, установленный президентом США на 27 ноября. Союзники Киева планируют согласовать более выгодные для Киева условия сделки.

Ранее сообщалось, что страны Европы хотят изменить как минимум четыре пункта мирного плана президента США Дональда Трампа.

В частности, европейские государства настаивают на вычеркивании одного из ключевых пунктов — о территориальном разделе, включая признание всей Донецкой области и Крыма российскими. Европейцы уверены, что «границы не должны меняться силой».