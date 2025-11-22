Экономика
20:29, 22 ноября 2025Экономика

В Госдуме решили бороться с «бабушкиной схемой» продажи квартир

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Valeriya Rychkova / Shutterstock / Fotodom

Фракция «Справедливая Россия» (СР) намерена внести в Госдуму законопроект, который призван решить проблему с мошенничеством при продаже квартир и последующим ее оспариванием. Подобную схему в СМИ прозвали «бабушкиной». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СР.

Автором документа выступит председатель СР Сергей Миронов и зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Законопроект поступит на рассмотрение уже на следующей неделе.

Ранее в Госдуме сообщили, что количество мошеннических действий с использованием WhatsApp и Telegram сократилось благодаря ограничениям на звонки в этих мессенджерах.

