Россия
11:40, 22 ноября 2025Россия

В нескольких регионах России пожаловались на нехватку важного препарата

Как минимум в четырех регионах России зафиксировали нехватку инсулина
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Starmarpro / Shutterstock / Fotodom

Как минимум в четырех регионах России пожаловались на нехватку инсулина. О дефиците важного препарата для диабетиков сообщает Telegram-канал Baza.

Локальный дефицит препаратов «Апидра» и «Левемир» (их используют при I и II типе сахарного диабета) фиксируют в Пензенской области и Якутии. По словам жителей Пензы, первого препарата нет в городе более полугода. Аналоги подходят не всем больным диабетом — так, у 50-летней россиянки началась сильная аллергия на другой инсулин.

Дефицит лекарств «Левемир» и «Апидра» подтвердили и в пензенских сетях аптек — там распродают остатки препаратов по 4000-5000 рублей.

О сложностях с получением инсулина и тест-полосок для глюкометров также сообщают жители Новосибирска и Красноярска. При этом новые партии лекарств, по предварительным данным, ожидают лишь после Нового года.

Ранее из российских аптек пропал важный препарат для беременных — иммуноглобулин. Препарата как отечественного, так и зарубежного производства не нашли в аптеках в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Псковской, Рязанской, Самарской и Тверской областях.

