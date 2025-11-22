Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:26, 21 ноября 2025Мир

В Польше приняли резолюцию с призывом о переносе российского посольства

Сейм Польши принял резолюцию с призывом о переносе посольства России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Сейм (нижняя палата парламента Польши) принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству страны перенести здание российского посольства в Варшаве. Результаты голосования приводятся на официальном сайте нижней палаты.

Депутаты высказались почти единогласно — инициативу поддержали 439 парламентариев, один воздержался. Как следует из документа, Сейм хочет добиться переноса посольства России при соблюдении международного права.

Там объяснили, что это необходимо из-за того, что сейчас здание посольства находится по соседству с министерством национальной обороны страны.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша слишком сильная и Россия якобы хочет ее ослабить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин впервые прокомментировал мирный план Трампа по Украине. Президент России предупредил Киев о «неизбежных событиях» на фронте

    Суд признал экс-депутата Госдумы и членов его семьи экстремистским объединением

    Премьер Венгрии призвал не дать Европе вступить в войну с Россией

    Военный эксперт заявил о «списании» ВСУ ради оружия Запада

    Американские генералы приедут в Москву для обсуждения плана по Украине

    Зеленский и Ермак отписались друг от друга

    Минобразования Украины порекомендовало школам закрыться на зиму

    На Западе вспомнили предсказание Жириновского из-за ситуации на Украине

    Раскрыта очередность подписания мирного соглашения по Украине

    В НХЛ оценили результативность Овечкина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости