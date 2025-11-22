В Польше приняли резолюцию с призывом о переносе российского посольства

Сейм Польши принял резолюцию с призывом о переносе посольства России

Сейм (нижняя палата парламента Польши) принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству страны перенести здание российского посольства в Варшаве. Результаты голосования приводятся на официальном сайте нижней палаты.

Депутаты высказались почти единогласно — инициативу поддержали 439 парламентариев, один воздержался. Как следует из документа, Сейм хочет добиться переноса посольства России при соблюдении международного права.

Там объяснили, что это необходимо из-за того, что сейчас здание посольства находится по соседству с министерством национальной обороны страны.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша слишком сильная и Россия якобы хочет ее ослабить.