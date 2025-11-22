В Росздравнадзоре отреагировали на сообщение о нехватке лекарств от диабета

В Росздравнадзоре опровергли сообщение о нехватке лекарств «Апидра» и «Левемир»

В пресс-службе Росздравнадзора заявили, что информация о нехватке лекарств для лечения сахарного диабета «Апидра» и «Левемир» не соответствует действительности. Опровержение публикует ТАСС.

«По данным системы маркировки, остатки препаратов в Пензенской области составляют: "Апидра" — 2252 упаковки, "Левемир" — 11 142 упаковки, в Республике Саха (Якутия) — 666 и 1576, в Красноярском крае — 2501 и 5380», — заявили в ведомстве. По данным Росздравнадзора, в Новосибирской области осталось 4832 и 11 712 упаковок соответственно.

В ведомстве также указали, что оба препарата стабильно поставляются и вводятся в гражданский оборот.

Ранее издание Baza заявило в Telegram, что как минимум в четырех регионах России пожаловались на нехватку препаратов для диабетиков. В частности, утверждалось, что локальный дефицит медикаментов «Апидра» и «Левемир» фиксируют в Пензенской области и Якутии.