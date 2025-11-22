Мирошник предложил разработать новые форматы для трибунала над Украиной

Для возможного трибунала над Украиной можно разработать новые подходы, например, приглашать представителей мирового сообщества для наблюдения за ходом самого процесса. Такое мнение выразил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Речь должна идти о новых форматах с привлечением международной общественности, роль которых должна быть в верификации — наблюдении за соблюдением процедуры», — отметил он.

Ранее Мирошник заявил, что вскоре власти Украины начнут мобилизовать абсолютно всех граждан, невзирая на возраст. Он напомнил, что за понижение мобилизационного возраста ранее уже выступал мэр Киева Виталий Кличко. «По мере исчерпания различных возрастных категорий они будут забирать всех тех, до кого могут дотянуться руки», — считает Мирошник.