В МИД России предрекли Украине увеличение масштабов мобилизации

Мирошник: На Украине вскоре начнут мобилизовать всех подряд

Вскоре власти Украины начнут мобилизовать абсолютно всех граждан, невзирая на возраст. С такой точкой зрения выступил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в беседе с aif.ru.

Он напомнил, что за понижение мобилизационного возраста ранее уже выступал мэр Киева Виталий Кличко. «По мере исчерпания различных возрастных категорий они будут забирать всех тех, до кого могут дотянуться руки», — считает Мирошник.

Дипломат также прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского разрешить молодым людям от 18 до 22 лет покидать страну. Он считает, что оно носило рекламный и популистский характер. «Когда они увидели, что выехало 100 тысяч человек, все поняли, что эта история очень ненадолго», — добавил Мирошник.

Ранее офицер ВСУ Иван Тимочко призвал обучать женщин военному делу наравне с мужчинами.