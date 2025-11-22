В США обратились с призывом к Европе и НАТО по поводу России

Профессор Кузник призвал Европу и НАТО прекратить заявления об угрозе от России

Европейские лидеры и руководство Североатлантического альянса должны прекратить распространять заявления об угрозе со стороны России. С таким призывом выступил директор Института ядерных исследований Американского университета профессор Питер Кузник, его слова приводит РИА Новости.

«Им следует прекратить свои запугивания, что если Россия добьется успеха на Украине, то она поглотит один кусок Европы за другим. Это может быть их мантра, но она абсурдна», — высказался собеседник агентства.

Помимо этого, профессор выразил надежду на то, что лидерам Великобритании, Франции, ФРГ, Прибалтики и НАТО не удастся сорвать достижение мирного соглашения по Украине, подчеркнув, что у них «и так достаточно крови на руках».

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил, что представители Евросоюза сделают все возможное, чтобы сорвать принятие плана Соединенных Штатов Америки по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, с 22 по 27 ноября начинается «период повышенного риска».