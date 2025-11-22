Представители Европейского союза (ЕС) сделают все возможное, чтобы сорвать принятие плана Соединенных Штатов Америки по урегулированию конфликта на Украине. Об этом на своей странице в соцсети X написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
По его словам, с 21 по 27 ноября начинается «период повышенного риска». «Провокации, эскалация и даже операции под ложным флагом с целью разжечь антироссийскую ненависть и сделать невозможным достижение мира — со стороны ЕС возможно все», — предупредил политик.
Как утверждает Филиппо, лидерам ЕС необходимо продолжение конфликта для достижения личных целей и оснащения Евросоюза собственной армией.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что нынешний мирный план по Украине не является окончательным предложением. Он подчеркнул, что Вашингтон прежде всего хочет добиться мира.