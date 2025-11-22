Во Франции предупредили о попытках ЕС сорвать план по Украине

Филиппо заявил о попытках ЕС сделать все для срыва мирного плана по Украине

Представители Европейского союза (ЕС) сделают все возможное, чтобы сорвать принятие плана Соединенных Штатов Америки по урегулированию конфликта на Украине. Об этом на своей странице в соцсети X написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

По его словам, с 21 по 27 ноября начинается «период повышенного риска». «Провокации, эскалация и даже операции под ложным флагом с целью разжечь антироссийскую ненависть и сделать невозможным достижение мира — со стороны ЕС возможно все», — предупредил политик.

Как утверждает Филиппо, лидерам ЕС необходимо продолжение конфликта для достижения личных целей и оснащения Евросоюза собственной армией.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что нынешний мирный план по Украине не является окончательным предложением. Он подчеркнул, что Вашингтон прежде всего хочет добиться мира.