Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:20, 22 ноября 2025Мир

В США рассказали об очень плохом положении Украины

FT: Министр армии США Дрисколл заявил об очень плохом положении Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил, что сейчас Украина находится в очень плохом положении, поэтому сейчас самое подходящее время для мира. Его слова приводит газета Financial Times (FT).

«Но честная оценка военных США заключается в том, что Украина находится в очень плохом положении и сейчас самое подходящее время для мира», — заявил американский министр.

Согласно сведениям от одного из чиновников, министр армии США Дрисколл выразил мнение, что времени для достижения мира остается немного. При этом он особо отметил, что президент США Дональд Трамп стремится к миру «прямо сейчас».

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил план урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. К разработке проекта соглашения подключились спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Поражение, политический крах и гражданская война». На Западе предрекли Зеленскому военный переворот на фоне скандала с коррупцией

    Раскрыты подробности о встрече министра армии США с чиновниками из Европы

    На Украине признали нереальность скорого вступления в НАТО

    В США ответили на критику плана Трампа по Украине

    Трамп оценил решение конгрессвумен уйти в отставку

    В США объяснили решение Зеленского о выезде молодежи

    Во Франции заявили об уязвимости Запада перед Россией

    В США рассказали об очень плохом положении Украины

    Экс-премьер Украины объяснил визит Зеленского во Францию

    В России указали на желание Запада затягивать переговоры по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости