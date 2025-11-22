В США рассказали об очень плохом положении Украины

Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил, что сейчас Украина находится в очень плохом положении, поэтому сейчас самое подходящее время для мира. Его слова приводит газета Financial Times (FT).

«Но честная оценка военных США заключается в том, что Украина находится в очень плохом положении и сейчас самое подходящее время для мира», — заявил американский министр.

Согласно сведениям от одного из чиновников, министр армии США Дрисколл выразил мнение, что времени для достижения мира остается немного. При этом он особо отметил, что президент США Дональд Трамп стремится к миру «прямо сейчас».

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил план урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 28 пунктов. К разработке проекта соглашения подключились спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять Трампа Джаред Кушнер.