23:48, 22 ноября 2025Мир

Вблизи аэропорта в Нидерландах заметили дроны

МО: В нидерландском аэропорту Эйндховена приостановлено движение из-за дронов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nicolas Economou / Globallookpress.com

В районе нидерландского аэропорта Эйндховена заметили несколько беспилотников. Об этом сообщил глава Минобороны страны Рубен Брекелманс в соцсети X.

Он отметил, что в связи с появлением дронов было приостановлено воздушное движение. На место прибыли правоохранители и сотрудники Королевской военной полиции, добавил министр.

В октябре неопознанные беспилотники впервые появились над военным объектом в Германии. Как уточнялось, дроны, размер которых составлял от 60 сантиметров до метра, были замечены над авиабазой Эрдинг под Мюнхеном.

