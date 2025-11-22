Вблизи аэропорта в Нидерландах заметили дроны

МО: В нидерландском аэропорту Эйндховена приостановлено движение из-за дронов

В районе нидерландского аэропорта Эйндховена заметили несколько беспилотников. Об этом сообщил глава Минобороны страны Рубен Брекелманс в соцсети X.

Он отметил, что в связи с появлением дронов было приостановлено воздушное движение. На место прибыли правоохранители и сотрудники Королевской военной полиции, добавил министр.

В октябре неопознанные беспилотники впервые появились над военным объектом в Германии. Как уточнялось, дроны, размер которых составлял от 60 сантиметров до метра, были замечены над авиабазой Эрдинг под Мюнхеном.