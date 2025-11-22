Бывший СССР
Власть пограничной с Украиной страны обвинили в препятствовании мирным инициативам

Экс-президент Додон обвинил Санду в препятствовании миру на Украине
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Экс-президент пограничной с Украиной Молдавии Игорь Додон обвинил действующего лидера Майю Санду в препятствовании миру на Украине. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Но, к сожалению, Майя Санду и брюссельские чиновники, следуя своим экономическим и групповым интересам, снова пытаются сорвать мирные усилия администрации [президента США Дональда] Трампа», — написал он.

Додон обвинил Санду в следовании глобалистской идеологии и установкам европейских структур в вопросах, касающихся украинского конфликта.

Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас заявила, что новые страны, включая Албанию, Молдавию, Украину и Черногорию, могут вступить в Европейский союз к 2030 году. По ее мнению, возможное вступление в ЕС может стать для Украины «важной гарантией безопасности».

