08:56, 23 ноября 2025Мир

Аргентина отказалась поддержать итоговый документ G20

Аргентина отказалась поддержать итоговый документ G20 в Йоханнесбурге
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Аргентина отказалась поддержать итоговый документ «Большой двадцатки» на саммите объединения в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) государства на своем сайте.

«Аргентина не поддержала итоговый документ, распространенный в ходе саммита лидеров "Группы двадцати" в Йоханнесбурге», — говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что решение связано с нарушением правил консенсуса, регулирующих деятельность G20, а также с разногласиями по геополитическим вопросам. «Наша страна сожалеет, что декларация была сочтена одобренной без консенсуса всех членов форума, включая Аргентину и других», — указали в МИД страны.

Ранее стало известно, что премьер-министр Нидерландов Дик Схоф пропал из зала на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Южно-Африканской Республике незадолго до своего выступления

