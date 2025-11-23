Аргентина отказалась поддержать итоговый документ G20 в Йоханнесбурге

Аргентина отказалась поддержать итоговый документ «Большой двадцатки» на саммите объединения в Южно-Африканской Республике (ЮАР). Об этом сообщило Министерство иностранных дел (МИД) государства на своем сайте.

«Аргентина не поддержала итоговый документ, распространенный в ходе саммита лидеров "Группы двадцати" в Йоханнесбурге», — говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что решение связано с нарушением правил консенсуса, регулирующих деятельность G20, а также с разногласиями по геополитическим вопросам. «Наша страна сожалеет, что декларация была сочтена одобренной без консенсуса всех членов форума, включая Аргентину и других», — указали в МИД страны.

