Чимаев напал на ирландского бойца за кулисами турнира UFC

Чимаев напал на ирландского бойца Гэрри за кулисами турнира UFC в Катаре

Представляющий ОАЭ боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев напал на ирландца Иэна Гэрри за кулисами турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Катаре. Видео инцидента появилось в Telegram-канале Арсен Версен.

Чимаев присутствовал на турнире в качестве секунданта армянского бойца Армана Царукяна, в главном поединке победившего новозеландца Дэна Хукера. Во втором по значимости бою вечера Гэрри оказался сильнее американца Белала Мухаммада.

На видео Гэрри поздравляет сначала Царукяна, а потом обменивается фразами с Чимаевым, после чего бойцы расходятся. Затем Гэрри возвращается, и Чимаев нападает на него. Конфликт удалось остановить сотрудникам службы безопасности.

Гэрри выступает в полусреднем весе. Всего в активе 28-летнего ирландца 17 побед при одном поражении в ММА. Чимаев дерется в среднем весе, уроженец Чечни выиграл все 15 поединков в карьере.

