Сенатор США потребовал улучшить мирный план Трампа и сразу же отказался от этой идеи

Марина Совина
Фото: Mattie Neretin / CNP / Globallookpress.com

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о необходимости улучшить мирный план президента страны Дональда Трампа по Украине. Об этом он написал в соцсети X.

Конгрессмен отметил, что в документе содержится много хороших идей, но есть и «очень проблемные» стороны, которые следует улучшить. Он подчеркнул, что цель любого мирного соглашения — справедливое завершение конфликта, а не создание нового.

Однако вскоре Грэм опубликовал новый пост, исключив из него призывы скорректировать мирный план. Вместо этого он выразил уверенность, что Трамп будет подталкивать обе стороны конфликта к миру и в конечном итоге обеспечит суверенитет Украины.

Ранее американский лидер заявил, что мирный план по Украине не является окончательным. По его словам, США пытаются закончить конфликт «тем или иным образом».

