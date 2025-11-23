Экономика
00:40, 23 ноября 2025Экономика

Грета Тунберг покрасила воду в Венеции в зеленый цвет

Грета Тунберг вылила зеленый краситель в Гранд-канал Венеции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Manuel Silvestri / Reuters

Шведская активистка Грета Тунберг вылила краситель в воду Венеции. Об этом сообщает агентство ANSA.

Акция движения Extinction Rebellion прошла на мосту Риальто утром 22 ноября. Экоактивисты вылили красящее вещество флуоресцеин в Гранд-канал, в результате вся вода в Венеции окрасилась в ярко-зеленый цвет. Губернатор региона Венето Лука Дзайя отметил, что подобные действия наносят ущерб Венеции, вынуждают внепланово реставрировать город «и, как ни парадоксально, загрязняют окружающую среду».

Это не первая выходка подобного рода. Аналогичная акция прошла в 2023 году.

Флуоресцеин считается безопасным для окружающей среды веществом. Среди прочего, он используется в гидрологии для выявления перемещения подземных вод и подземных рек.

