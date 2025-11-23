Келлог назвал позерством заявление представителя Украины о территориях

Келлог назвал позерством слова представителя Киева в ООН Гайовишин о территориях

Спецпосланник американского президента Кит Келлог назвал позерством заявление представителя Украины в ООН Кристины Гайовишин об отказе Киева признать потерю территорий. Об этом он высказался в интервью Fox News.

«Я думаю, что это позерство. Я думаю, им нужно позерствовать перед своим народом», — сказал Келлог.

Гайовишин на заседании Совета Безопасности ООН заявила, что Украина не согласна с рядом пунктов мирного плана США. Она подчеркнула, что Киев не станет признавать вхождение в состав России новых регионов по результатам референдумов, а также не позволит «посягать на его суверенное право выбирать, к каким альянсам он хочет присоединиться».