Келлог назвал позерством заявление представителя Украины о территориях

Келлог назвал позерством слова представителя Киева в ООН Гайовишин о территориях
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: IMAGO / Andreas Stroh / Globallookpress.com

Спецпосланник американского президента Кит Келлог назвал позерством заявление представителя Украины в ООН Кристины Гайовишин об отказе Киева признать потерю территорий. Об этом он высказался в интервью Fox News.

«Я думаю, что это позерство. Я думаю, им нужно позерствовать перед своим народом», — сказал Келлог.

Гайовишин на заседании Совета Безопасности ООН заявила, что Украина не согласна с рядом пунктов мирного плана США. Она подчеркнула, что Киев не станет признавать вхождение в состав России новых регионов по результатам референдумов, а также не позволит «посягать на его суверенное право выбирать, к каким альянсам он хочет присоединиться».

