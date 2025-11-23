RS: План ЕС по Украине приведет к дальнейшей эскалации конфликта

План Евросоюза (ЕС) по Украине, представленный главой евродипломатии Каей Каллас, приведет к дальнейшей эскалации ситуации. Об этом написало издание Responsible Statecraft (RS).

«Это ханжество, которое на практике означает затяжной конфликт, продолжение разрушения Украины и растущие риски эскалации и перехода войны в Европу», — возмутились авторы материала.

Как сказано в статье, в стратегии Каллас нет ни намека на стремление решить конфликт дипломатическим путем, ни представления о будущей архитектуре безопасности в Европе.

Ранее Каллас заявила, что план Евросоюза по Украине включает пункты по ослаблению России и поддержке Киева. Она также выразила мнение, что антироссийские санкции эффективны, так как они позволяют снизить доходы страны от продажи углеводородов.

Британские СМИ писали, что европейские страны лгали Украине о ее способности одержать победу в конфликте с Россией с их помощью.