22:04, 23 ноября 2025

На Западе раскритиковали план Евросоюза по Украине

RS: План ЕС по Украине приведет к дальнейшей эскалации конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

План Евросоюза (ЕС) по Украине, представленный главой евродипломатии Каей Каллас, приведет к дальнейшей эскалации ситуации. Об этом написало издание Responsible Statecraft (RS).

«Это ханжество, которое на практике означает затяжной конфликт, продолжение разрушения Украины и растущие риски эскалации и перехода войны в Европу», — возмутились авторы материала.

Как сказано в статье, в стратегии Каллас нет ни намека на стремление решить конфликт дипломатическим путем, ни представления о будущей архитектуре безопасности в Европе.

Ранее Каллас заявила, что план Евросоюза по Украине включает пункты по ослаблению России и поддержке Киева. Она также выразила мнение, что антироссийские санкции эффективны, так как они позволяют снизить доходы страны от продажи углеводородов.

Британские СМИ писали, что европейские страны лгали Украине о ее способности одержать победу в конфликте с Россией с их помощью.

