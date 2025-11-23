Мир
23:30, 22 ноября 2025Мир

Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка заявила о подготовке покушения

Оуэнс заявила о подготовке покушения после расследования о поле жены Макрона
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Octavio Jones / Reuters

Журналистка из США Кэндис Оуэнс, заявившая о том, что жена президента Франции Бриджит Макрон является биологическим мужчиной, рассказала о возможном готовящемся покушении. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, с ней связался некий источник, который имеет связь с французскими властными кругами. Перед тем, как объявить о разговоре публично, Оуэнс проверила связь собеседника с властями и сочла, что предоставленные сведения «достаточно достоверны».

Как отметила журналистка, выполнение операции по ее убийству поручили небольшой группе национальной жандармерии Франции. Кроме того, она сказала о том, что жизнь журналиста Ксавье Пуссара, который делал громкие заявления о половой принадлежности Бриджит Макрон, также находится под угрозой.

В сентябре стало известно, что Кэндис Оуэнс потребует от Брижит Макрон подтвердить пол на экспертизе. По ее словам, жену французского лидера должен проверить независимый врач.

Ранее супругу президента Франции Эммануэля Макрона уличили в дискриминации трансгендеров (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). По данным Libération, первая леди хочет добиться отмены оправдательного приговора двум французским журналисткам, которые заявили, что она родилась мужчиной под именем Жан-Мишель Тронье.

