08:55, 23 ноября 2025Спорт

Онколог оценил шансы футболиста сборной России на излечение от рака

Онколог Черемушкин: Операция на желудке футболиста Алдонина может быть успешной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Евгений Алдонин

Евгений Алдонин. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press

Операция на желудке футболиста московского ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина может оказаться успешной. Такой прогноз дал врач-онколог, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин в беседе с News.ru.

Он уточнил, что операция, помимо прочего, напрямую зависит от расположения и размера опухоли. «Если у него было тяжелое течение и опухоль вышла за пределы органа, нет смысла удалять желудок», — отметил врач, добавив, что в таком случае проводят циторедуктивную операцию.

Собеседник издания выразил надежду, что у 45-летнего футболиста был «достаточно ограниченный процесс».

Алдонин выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. Также в активе Алдонина 29 матчей в составе сборной России.

Ранее защитнику ярославского «Шинника» Бену Загре диагностировали рак в начальной стадии. Игроку провели плановую операцию по удалению опухоли на ноге в Ярославле в апреле. Футболист будет проходить лечение в Германии или Израиле.

